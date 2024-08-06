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ABD 700 teröristi Fırat Nehri çevresine gönderdi! İran destekli gruba karşı kullanacak

ABD 700 teröristi Fırat Nehri çevresine gönderdi! İran destekli gruba karşı kullanacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.08.2024 16:49
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi eğitip silahlandıran ABD, bu kez 700 teröristi İran'a karşı kullanmak için Fırat Nehri’nin çevresine gönderdi. Üstelik teröristlere 70 araçlık askeri yardım da yapıldı.
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ABD 700 teröristi Fırat Nehri çevresine gönderdi!
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