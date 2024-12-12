A Haber Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! İşte YPG işgalindeki Karakozak köyü

PKK’nın Münbiç bölgesinde altyapıya yönelik saldırılarının bir başkası ise SMO tarafından engellendi. Münbiç’in doğusundaki Karakozak Köprüsü'nü patlayıcılarla dolu bir kamyonetle yıkmayı planlayan PKK, SMO operasyonu sonucu amacına ulaşamadı. A Haber ekibi kritik nokta olan Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Karakozak köyünden yayın gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Senat Destanoğlu Süleyman Şah Türbesi’ni görüntüledi. İşte çok özel görüntüler…

Suriye Milli Ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yeri olan Karakozak Köprüsü'nü terör gruplarından temizlemeye devam ederken A Haber ekibi Mümbiç'in Fırat sınırından kritik bir yayın gerçekleştirdi. Muhabirimiz Barış Türel ve kameraman Senat Destanoğlu Süleyman Şah Türbesi'ni ve SMO ile rejim güçlerinin çatışmasını görüntüledi.

A Haber muhabiri Barış Türel: Ekibimiz çok kritik bir nokta Mümbiç'in Fırat sınırında. Burada YPG ile çatışmalar devam ediyor. SMO bu noktaya kadar geldi ve çatışmalar Karakozak Köprüsü'nün bulunduğu noktada. Keskin nişancıların bölgede olduğunu belirtiyor muhalif gruplar.

Hemen karşı taraf Fırat'ın Batısı. Terör örgütü PKK/YPG'yi bu noktada temizledi SMO. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tankta SMO tarafından imha edildi. Bizden kafamızı kaldırmadan devam etmemizi istiyorlar çünkü oldukça riskli bir bölge. Çatışmaların yaşandığı yer tam da bizim bulunduğumuz nokta.

Fırat'ın batısında Süleyman Şah türbesinin eski yeri bulunuyordu. 2015 yılında DEAŞ tehlikesi nedeniyle ŞAH Fırat operasyonuyla Türkiye sınırına yakın bir noktaya çekildi. Terör örgütüne sıfır noktasına kadar geldi SMO.

Bölgede çok sayıda keskin nişancının olduğu belirtiliyor. Bu nedenle zaman zaman çatışmalar da gerçekleşiyor.