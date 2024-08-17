A Haber savaş riskinin arttığı sınırda

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 55 kadar roket attığı Yukarı Celile bölgesinde patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) askeri üsse isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.