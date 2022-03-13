A Haber Rusya’nın vurduğu Brovary’de! Ukrayna’da hava saldırısı uyarısı | Cep telefonuna gelen uyarıyı böyle gösterdi

Son dakika haberi... Ukrayna savaşında 18'inci gününe girildi. Günlerdir savaşın en sıcak gelişmelerini ve dramatik görüntülerini bizlere ulaştıran A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'da haber nöbetini sürdürüyor. Rusya’nın saldırıları 18. günde Kiev çevresinde yoğunlaştı. Kiev yakınlarındaki ülkenin en büyük gıda deposu hedef alındı. A Haber Rusya’nın vurduğu Brovary'i görüntüledi. Kavasoğlu, telefonuna gelen uyarıyı göstererek, "Biraz önce telefonuma bu uyarı geldi. Hava saldırısı riskinin yoğun olduğu bölgedesiniz bölgeyi terk edin uyarısı geldi." ifadelerini kullandı.

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