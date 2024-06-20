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A Haber Kuba Mescidi'nde

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 17:13
Güncelleme:20.06.2024 17:14
Kutsal topraklarda Hac heyecanı sürüyor. A Haber ekibi kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in inşasında bizzat çalıştığı ve Müslümanların ilk mescidi olan Kur-an'da da Takva Mescid-i olarak geçen Kuba Mescidi'nde atmosferiz bizlerle paylaştı.
A Haber Kuba Mescidi’nde
A Haber Kuba Mescidi'nde
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