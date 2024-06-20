A Haber Kuba Mescidi’nde

Kutsal topraklarda Hac heyecanı sürüyor. A Haber ekibi kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in inşasında bizzat çalıştığı ve Müslümanların ilk mescidi olan Kur-an'da da Takva Mescid-i olarak geçen Kuba Mescidi'nde atmosferiz bizlerle paylaştı.