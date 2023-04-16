16 Nisan 2023, Pazar
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A Haber körfezin incisi Kuveyt’te
Körfezin incisi Kuveyt, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını büyük bir sevinçle karşıladı. Ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Kuveyt ise Ramazan nedeniyle çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de "Wejha" sanat merkezi. A Haber ekbinden Farah Uçucu da Kuveyt'e gitti. O sanat merkezini yerinde görüntüledi.