16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları A Haber körfezin incisi Kuveyt’te

A Haber körfezin incisi Kuveyt’te

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2023 08:55
Körfezin incisi Kuveyt, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını büyük bir sevinçle karşıladı. Ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Kuveyt ise Ramazan nedeniyle çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de "Wejha" sanat merkezi. A Haber ekbinden Farah Uçucu da Kuveyt'e gitti. O sanat merkezini yerinde görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber körfezin incisi Kuveyt’te
A Haber körfezin incisi Kuveyt’te
Tekrar başkan adayı olmayı planlıyor!
Tekrar başkan adayı olmayı planlıyor!
Sudan’da çatışma sesleri...
Sudan'da çatışma sesleri...
Bayrağı canlı yayında yaktılar!
Bayrağı canlı yayında yaktılar!
Japonya Başbakanı’nı böyle korudular
Japonya Başbakanı'nı böyle korudular
Rusya’dan sürpriz tatbikat
Rusya'dan sürpriz tatbikat
Belge sızdıran genç yakalandı
Belge sızdıran genç yakalandı
Başkan Erdoğan: Seçim gayret
Başkan Erdoğan: Seçim gayret
Macron yine protesto edildi
Macron yine protesto edildi
Yunanistan’ın NATO oyunu geçit yok!
Yunanistan'ın NATO oyunu geçit yok!
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Mermi kafasını teğet geçti
Mermi kafasını teğet geçti
Daha Fazla Video Göster