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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Halk Ukrayna'nın doğusunu terk ediyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 10:13
Son dakika haberi... A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada. Halk Ukrayna’nın doğusunu terk ediyor. Bir çok kentteki benzin istasyonlarında kuyruk oluştu. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetine devam ettiği noktadan son gelişmeleri aktardı.
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