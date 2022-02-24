24 Şubat 2022, Perşembe
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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Halk Ukrayna'nın doğusunu terk ediyor
Son dakika haberi... A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada. Halk Ukrayna’nın doğusunu terk ediyor. Bir çok kentteki benzin istasyonlarında kuyruk oluştu. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetine devam ettiği noktadan son gelişmeleri aktardı.