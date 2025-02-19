19 Şubat 2025, Çarşamba
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80 yaşındaki gazzeliye önce işkence sonra infaz! Boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan yaptılar
Gazze'de işlenen insanlık suçu ve soykırıma dair kan donduran bir detay ortaya çıktı. Bir İsrail askeri, 80 yaşındaki bir Filistinlinin boynuna patlayıcı taktıklarını ve canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf etti. Yaşlı adam ve eşi daha sonra sokak ortasında infaz edildi.