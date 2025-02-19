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80 yaşındaki gazzeliye önce işkence sonra infaz! Boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan yaptılar

80 yaşındaki gazzeliye önce işkence sonra infaz! Boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 00:51
Gazze'de işlenen insanlık suçu ve soykırıma dair kan donduran bir detay ortaya çıktı. Bir İsrail askeri, 80 yaşındaki bir Filistinlinin boynuna patlayıcı taktıklarını ve canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf etti. Yaşlı adam ve eşi daha sonra sokak ortasında infaz edildi.
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80 yaşındaki gazzeliye önce işkence sonra infaz! Boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan yaptılar
80 yaşındaki gazzeliye önce işkence sonra infaz! Boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan yaptılar
80 yaşındaki gazzeliye önce işkence sonra infaz! Boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan yaptılar
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