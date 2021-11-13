13 Kasım 2021, Cumartesi
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70 yıllık birlikteliğin temelleri sarsılıyor! AB bir arada kalabilecek mi?
İngiltere'nin ayrılışı, Polonya hukukuna yapılan baskılar, Fransa'nın liderlik hayali... Kalıcı barış arayışıyla kurulan Avrupa Birliği, 70 yıllık birlikteliğin ardından sinyal vermeye başladı. Peki birçok noktasından kırılma sesleri gelen Avrupa Birliği, "ortak politika" hayalini gerçekleştirebilecek mi? İşte A Haber’in hazırladığı özel dosya haberi…