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70 yıllık birlikteliğin temelleri sarsılıyor! AB bir arada kalabilecek mi?

A Haber
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Giriş: 13.11.2021 09:16
Güncelleme:13.11.2021 09:35
İngiltere'nin ayrılışı, Polonya hukukuna yapılan baskılar, Fransa'nın liderlik hayali... Kalıcı barış arayışıyla kurulan Avrupa Birliği, 70 yıllık birlikteliğin ardından sinyal vermeye başladı. Peki birçok noktasından kırılma sesleri gelen Avrupa Birliği, "ortak politika" hayalini gerçekleştirebilecek mi? İşte A Haber’in hazırladığı özel dosya haberi…
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