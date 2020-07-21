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572 yıldır kayıp olan Kur'an-ı Kerim ABD'de bulundu

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Giriş: 21.07.2020 15:50
Güncelleme:21.07.2020 16:00
572 yıldır kayıp olan Kur'an-ı Kerim Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah’ın hocası Hayreddin Marâşî’nin yazdığı Kur’an-ı Kerîm, bu hafta Amerika’nın Dallas şehrindeki bir müzede sergilendi.

572 yıldır kayıp olan Kur'an-ı Kerim Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah'ın hocası Hayreddin Marâşî'nin yazdığı Kur'an-ı Kerîm, bu hafta Amerika'nın Dallas şehrindeki bir müzede sergilendi.

572 yıldır kayıp olan Kur'an ABD'de bulundu
572 yıldır kayıp olan Kur'an ABD'de bulundu
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