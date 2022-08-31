31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2022 15:35
Brezilya'da bir kabilenin son üyesi olan ve "Çukur Adam" olarak bilinen yerli hayatını kaybetti. "Çukur Adam" kabile fertlerini kaybettikten sonra, 26 yıl boyunca hiç kimse ile konuşmadan yaşamıştı. Yetkililer, yerli adamın cansız bedeninin üzeri tüylerle kaplı bir şekilde, kulübesinin önünde bulunduğunu duyurdu.
26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü!
26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü!
Rusya Avrupa’ya vanayı kapattı
Rusya Avrupa’ya vanayı kapattı
Irak’ta iç savaş tehlikesi var mı?
Irak'ta iç savaş tehlikesi var mı?
İran’ın Irak’ta yaşananlarla bağlantısı var mı?
İran'ın Irak'ta yaşananlarla bağlantısı var mı?
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
Rusya ve Çin’den ortak tatbikat
Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
İtalya’da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda
İtalya'da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda
Irak’ta Sadr siyasetten çekildi
Irak’ta Sadr siyasetten çekildi
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Ukrayna santrale drone ile saldırı denedi
"Ukrayna santrale drone ile saldırı denedi"
Boğulan annesine cankurtaran oldu
Boğulan annesine cankurtaran oldu
Daha Fazla Video Göster