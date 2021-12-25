25 Aralık 2021, Cumartesi
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2022’de dünyayı neler bekliyor? Pandeminin son bulduğu yıl mı olacak?
Pandemi, göç krizi, nükleer silahlanma yarışı, ABD - Çin rekabeti vehızla değişen dengeler.... 2021'de dünyayı meşgul eden pek çok farklı konu vardı. Peki bunlardan hangileri 2022'ye yön verecek? Dünyayı neler bekliyor? Uzmanlar ne söylüyor? 2022'nin şifreleri, A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosya haberimizde.