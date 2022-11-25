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2022 Dünya Kupası'nda soyunma odasında dikkat çeken manzara! Futbolcular bu halde bıraktı… İşte Japon usulü kutlama

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 10:42
Japonya'nın Almanya'yı 2-1 yenmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler maçın önüne geçti. Başkent Tokya'da yüzlerce taraftarın yolda yaptıkları kutlama sosyal medyanında gündemi oldu. Japon milli takımının soyunma odasında çekilen karede dikkat çekti. İşte o anlar...
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