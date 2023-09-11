11 Eylül'ün 22. yılı! Terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihine en büyük terör saldırısı olarak geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 22. yılında anma törenleri düzenlendi. Saldırıların yapıldığı New York ve Pentagon'da tören yapıldı.

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