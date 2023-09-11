11 Eylül Saldırısı ne zaman gerçekleşti? İkiz kuleler saldırısını kim yaptı?

11 Eylül saldırıları, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı'nda gerçekleşen tarihi bir terör saldırısıdır. Her yıl anma törenleri düzenlenirken bugün "11 Eylül saldırısı nedir, ne oldu, ne zaman oldu ve kaç kişi öldü?" soruları yanıt arıyor. İşte tüm detayları... 11 Eylül saldırıları, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı'nda gerçekleşen tarihi bir terör saldırısıdır. Bu dehşet verici saldırıda El Kaide örgütü üyeleri dört yolcu uçağını kaçırarak, ikiz kulelere ve Pentagon'a yönlendirdi. İkiz kuleler, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunuyordu ve saldırı sonucunda bu binaların çökmesiyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Ayrıca dördüncü uçak Pennsylvania'da düştü. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül terör saldırısıdır ve dünya çapında büyük yankı uyandırdı.