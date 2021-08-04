1 yıl sonra art arda vakalar! Salgın merkez üssü Vuhan’a geri mi dönüyor?

Salgının merkez üssü Çin'in Vuhan kentinde artan yeni vaka sayıları endişeye yol açtı. Yetkililer tedbir amaçlı herkesin testten geçirileceğini duyurdu. Kentte 1 yıl sonra ilk kez art arda yeni vakalar kayıtlara geçti.

Salgının merkez üssü Vuhan'da tam bir yıl sonra art arda 7 yeni vaka kayıtlara geçti. Endişeye neden olan yeni vakalar sonrası kent genelinde herkese test yapılmasına karar verildi.

Yetkililere göre yeni vakaların nedeni çok daha bulaşıcı bir tür olan delta varyantı. Ayrıca turizm sezonunun açılmasının da vaka artışını tetiklediği düşünülüyor.

Çin genelinde son 10 günde en az 300 yeni vaka kayıtlara geçti.

Ülkede Nanjing kentinde de havaalanı temizlik görevlileri arasında tespit edilen yeni vakalar sonrası yüz binlerce kişiyi kapsayan kısıtlamalar başlatılmıştı.

Kentte yaşayan 9 milyondan fazla kişi de tek tek en az 3 kez testten geçmişti.

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