04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 1 yıl sonra art arda vakalar! Salgın merkez üssü Vuhan’a geri mi dönüyor?

1 yıl sonra art arda vakalar! Salgın merkez üssü Vuhan’a geri mi dönüyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 09:14
Salgının merkez üssü Çin'in Vuhan kentinde artan yeni vaka sayıları endişeye yol açtı. Yetkililer tedbir amaçlı herkesin testten geçirileceğini duyurdu. Kentte 1 yıl sonra ilk kez art arda yeni vakalar kayıtlara geçti.

Salgının merkez üssü Vuhan'da tam bir yıl sonra art arda 7 yeni vaka kayıtlara geçti. Endişeye neden olan yeni vakalar sonrası kent genelinde herkese test yapılmasına karar verildi.

Yetkililere göre yeni vakaların nedeni çok daha bulaşıcı bir tür olan delta varyantı. Ayrıca turizm sezonunun açılmasının da vaka artışını tetiklediği düşünülüyor.

Çin genelinde son 10 günde en az 300 yeni vaka kayıtlara geçti.

Ülkede Nanjing kentinde de havaalanı temizlik görevlileri arasında tespit edilen yeni vakalar sonrası yüz binlerce kişiyi kapsayan kısıtlamalar başlatılmıştı.

Kentte yaşayan 9 milyondan fazla kişi de tek tek en az 3 kez testten geçmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Salgın Vuhan’a geri mi dönüyor?
Salgın Vuhan’a geri mi dönüyor?
Afganistan'da patlama sonrası silahla sesleri duyuldu
Afganistan'da patlama sonrası silahla sesleri duyuldu
40 ülkede orman yangınları sürüyor!
40 ülkede orman yangınları sürüyor!
Akılalmaz olay! Ezip geçti
Akılalmaz olay! Ezip geçti
İkinci el otobüsten yaptı! Fatura ödemiyor
İkinci el otobüsten yaptı! Fatura ödemiyor
Sosyal medya fenomeni sinema salonunda öldürüldü
Sosyal medya fenomeni sinema salonunda öldürüldü
Orman yangınında 110 çocuk dumandan etkilendi
Orman yangınında 110 çocuk dumandan etkilendi
Kum fırtınasında feci kaza
Kum fırtınasında feci kaza
Korkuttu! Yol ortasında dev...
Korkuttu! Yol ortasında dev...
Azerbaycanlı spikerin Türkiye sözleri sosyal medyayı salladı
Azerbaycanlı spikerin Türkiye sözleri sosyal medyayı salladı
Dünyanın ciğerleri yanıyor: 40'tan fazla ülkede...
Dünyanın ciğerleri yanıyor: 40'tan fazla ülkede...
İşte Afgan göçüne karşı alınan 3 önlem!
İşte Afgan göçüne karşı alınan 3 önlem!
Daha Fazla Video Göster