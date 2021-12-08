Yalnız Kurt yakında atv’de başlıyor

06 Aralık 2025, Cumartesi

Giriş: 08.12.2021 13:22
Güncelleme:10.12.2021 14:12
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İddialı dizinin fragmanı ise büyük heyecan uyandırdı. "İhanetin üzerine yürüdüm; anlatamadım, inandıramadım. Yalnız kaldım." sözleri ise yayınlanan fragmana damga vurdu. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.
Yalnız Kurt final fragmanı izle | Zalimler galip geldiğini zannede zannede yenilirler!
Desene kumandan işler daha da kızışacak!
Limanı olmayan bir vatandır şeref, bir kere terk edersen, geri dönemezsin!
Hayatı sana bağlı, benimle olmazsan Altay ölecek!
Zalimler gemi azıya aldı, harekete geçmek zamanı
Kimse Doğan Sakınmaz’ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz...
Yalnız Kurt 27. bölüm fragmanı izle | Çok cesursun ama aptalsın
Meryem, Yunanistan’dan isimlere ulaşmaya çalışıyor
Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı izle
Yeğenimin bana düşmanlığının sebebi sensin!
Savaşı başlamadan bitirmek için bir şans var elinde!
Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam
