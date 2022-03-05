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Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı! Cehenneme hoş geldiniz!

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Giriş: 05.03.2022 01:22
Güncelleme:05.03.2022 01:25
ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 6. bölümünde yine izleyenleri ekranlara kilitledi. 6.bölümün tamamlanmasının ardından Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay’ın başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı büyük heyecan yarattı. Söz konusu fragmana “Cehenneme hoş geldiniz! Hayatta kalmak için her şey serbest!” sözleri damga vurdu.
Cehenneme hoş geldiniz!
"Cehenneme hoş geldiniz!"
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