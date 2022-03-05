05 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı! Cehenneme hoş geldiniz!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 6. bölümünde yine izleyenleri ekranlara kilitledi. 6.bölümün tamamlanmasının ardından Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay’ın başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı büyük heyecan yarattı. Söz konusu fragmana “Cehenneme hoş geldiniz! Hayatta kalmak için her şey serbest!” sözleri damga vurdu.