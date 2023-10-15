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Safir 7. bölüm 3. fragmanı | “Buradayım, gidemezsin...”

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Giriş: 15.10.2023 15:29
Güncelleme:15.10.2023 15:29
Safir 7. bölüm 3. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 7. bölüm 3. fragmanına, “Buradayım, gidemezsin...” sözleri damga vuruyor.

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

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Safir 7. bölüm 3. fragmanı | “Buradayım, gidemezsin...”
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