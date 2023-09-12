Safir 3. bölüm fragmanı | "Yaman ve Feraye dev bir yalanmış!"

Safir 3. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 3. bölüm fragmanına, "Yaman ve Feraye dev bir yalanmış!" sözleri damga vuruyor.