Maraşlı'da dikkat çeken sahne: Mahur hastalanıyor

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi yeni bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Maraşlı'nın yeni bölümünde Mahur'un hastalandığı sahne tüm dikkatleri üzerine topladı.

ATV'de yayınlanan pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı, yeni bölümüyle yine izleyicisi ekranları başına kilitledi.

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin yayınlanan son bölümünde Mahur'un hastalandığı sahne tüm dikkatleri üzerine topladı.

MARAŞLI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Kızımı bulun bana...''

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır.

İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;

Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?