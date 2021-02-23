Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!

Maraşlı’nın dün akşam yayınlanan 7. bölümde kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş’tan intikam almak için ant içti. Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş’ı kıskıvrak yakaladı. Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş’ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi.