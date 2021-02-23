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Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!

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Giriş: 23.02.2021 11:52
Güncelleme:23.02.2021 11:52
Maraşlı’nın dün akşam yayınlanan 7. bölümde kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş’tan intikam almak için ant içti. Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş’ı kıskıvrak yakaladı. Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş’ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi.
Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!
Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!
Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı
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Maraşlı, Mahur'u iyileştirebilecek mi?
Maraşlı 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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