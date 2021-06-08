Maraşlı 21. bölüm | Mahur her şeyi öğrendi mi?

Maraşlı'nın merakla izlenen 21. bölümünde, Mehmet İnce’ye ulaşmak isteyen Savcı Tolga, mahkemeye başvurarak Maraşlı’nın gerçek kimliğini deşifre eden gizli dosyaya ulaşma kararı çıkarttı. Bölümde Mehmet İnce dosyasını, Savcı’ya ulaştırmak için görevli olan Nevzat’ın, Maraşlı ile duygu yüklü yüzleşmesi öne çıktı. Maraşlı'nın "Her şey yalan olsa bile tek gerçek olan şey sevgim..." sözleri dikkat çekti.