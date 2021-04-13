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Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı’nın dün akşam yayınlanan 13’ncü bölümünde tansiyon yükseldi. Dizinin ekrana gelen bölümünde; Behram’ın, Mahur’un sergisine düzenlediği saldırı izleyenlere soluksuz anlar yaşattı. Mahur’un zarar görmemesi için İlhan, Behram’a teslim oldu. İlhan’ın hayatını kurtarmak için Maraşlı aldığı hızlı kararla Mahur’u rehin aldı.