13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Maraşlı Videoları Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı

Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 12:04
Güncelleme:13.04.2021 12:04
Maraşlı’nın dün akşam yayınlanan 13’ncü bölümünde tansiyon yükseldi. Dizinin ekrana gelen bölümünde; Behram’ın, Mahur’un sergisine düzenlediği saldırı izleyenlere soluksuz anlar yaşattı. Mahur’un zarar görmemesi için İlhan, Behram’a teslim oldu. İlhan’ın hayatını kurtarmak için Maraşlı aldığı hızlı kararla Mahur’u rehin aldı.
Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''
Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''
Maraşlı yeni bölüm fragmanı! Bir sırrım var gardaşı...
Maraşlı yeni bölüm fragmanı! "Bir sırrım var gardaşı..."
Maraşlı - 2. Fragman
Maraşlı - 2. Fragman
Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ben birini sevince...
Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ben birini sevince..."
Maraşlı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 9. yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 9. yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 8. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | Ben sana aşık oldum bayan...
Maraşlı 8. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum bayan..."
Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!
Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!
Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Daha Fazla Video Göster