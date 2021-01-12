Maraşlı 1. yeni bölüm | Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarıyor

ATV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle izleyicisine ''merhaba'' dedi. Dizinin ilk bölümünde savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı. Olay yerine gelen Maraşlı, Mahur'u tehlikenin ortasından kurtardı.

atv'nin merakla beklenen dizi Maraşlı bomba gibi bir bölümle seyircinin karşısına çıktı. Maraşlı'nın Mahur'un hayatını kurdardığı sahne ilk bölüme damga vurdu. Dizinin ilk bölümünde savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı.

TEHLİKENİN ORTASINDAN KURTARDI

Savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı.

Olay yerine gelen Maraşlı, Mahur'u tehlikenin ortasından kurtardı.

BAŞROLLERİ ALİNA BOZ VE BURAK DENİZ PAYLAŞIYOR

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı konusu ve oyuncuları an itibariyle araştırılmaya başlandı.

Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat veriyor.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir.