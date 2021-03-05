Maraşlı 9. yeni bölüm fragmanı izle

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Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
ATV ekranlarında yayınlanan başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Ya Mahur'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!" sözü dikkat çekiyor. İşte Maraşlı 9. yeni bölüm fragmanı...