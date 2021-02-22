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Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Giriş: 22.02.2021 15:13
Güncelleme:22.02.2021 15:14
Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı izle! Başrolünde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanına "Artık kim olduğumu biliyorsunuz!" sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı...

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

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