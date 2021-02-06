06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Maraşlı Videoları Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Maraşlı yeni bölüm fragmanı

Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Maraşlı yeni bölüm fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2021 13:35
Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ben seni asla bırakmayacağım." sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı...

Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı, Mahur'u iyileştirebilecek mi?
Maraşlı, Mahur'u iyileştirebilecek mi?
Maraşlı 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Maraşlı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Savaş başlıyor! Maraşlı'nın ilk adımı ne olacak?
Savaş başlıyor! Maraşlı'nın ilk adımı ne olacak?
Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarıyor
Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarıyor
Maraşlı'nın rüyası ne anlama geliyor?
Maraşlı'nın rüyası ne anlama geliyor?
Maraşlı'nın 3. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı'nın 3. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı - 2. Tanıtım
Maraşlı - 2. Tanıtım
Maraşlı yakında atv'de!
Maraşlı yakında atv'de!
Daha Fazla Video Göster