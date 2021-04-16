16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Maraşlı Videoları Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 16:52
Maraşlı 14. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın 14. bölüm fragmanına "Senin yüzünden neredeyse kızım ölüyordu!" sözü damga vurdu. İşte Maraşlı yeni bölüm fragmanı...

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''
Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''
Maraşlı yeni bölüm fragmanı! Bir sırrım var gardaşı...
Maraşlı yeni bölüm fragmanı! "Bir sırrım var gardaşı..."
Maraşlı - 2. Fragman
Maraşlı - 2. Fragman
Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ben birini sevince...
Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ben birini sevince..."
Maraşlı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 9. yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 9. yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 8. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | Ben sana aşık oldum bayan...
Maraşlı 8. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum bayan..."
Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!
Maraşlı, Savaş'ı konuşturmaya çalışıyor!
Daha Fazla Video Göster