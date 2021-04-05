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Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | "Bir sırrım var gardaş sırtımda yük, kalbimde acı..."

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Giriş: 05.04.2021 23:01
Güncelleme:05.04.2021 23:04
Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle! Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı'nın 13. bölüm fragmanına, "Bir sırrım var gardaş sırtımda yük, kalbimde acı..." sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı 13. yeni bölüm fragmanı...
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