Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''

Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir haftalık aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Maraşlı'nın 13. bölüm 2. fragmanına ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...'' sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı yeni bölüm fragmanı...