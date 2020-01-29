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29.01.2020

Osman'ın canını istiyorum! | Kuruluş Osman 8. bölüm

Sofia'nın intikam hırsı! Osman'ın canını istiyorum! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 8. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 8. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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