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Osman Bey oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarmak ve Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı

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Giriş: 20.04.2022 22:46
Güncelleme:20.04.2022 22:48
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 91’inci bölümünde Osman Bey bir yandan Usta Arius tarafından kaçırılıp Bilecik’e götürülen oğulları Orhan ve Alaeddin’i kurtarmak, diğer yandan Bilecek’i fethetmek için son planlarını yapar.  Oğullarını kurtarmak için Osman Bey’in en büyük kozu yeğeni Aktemur’dur.

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için hain planlar yaparken Osman Bey, Bilecik yakınlarına gelerek oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarmak diğer yandan da Bilecik'i fethetmek için son planlarını yapar. Malhun ve Bala Hatun, Gündüz ile Turgut Bey; Alpleri Boran, Konur, Cerkutay, Aygül ve Kutan'ı çevresinde toplayan Osman Bey önce oğullarının yerlerini öğrenip, malumat toplayarak kaleye gireceklerini söyler. Osman Bey "Biz yola Bilecik'i almak için çıktık! Yolda Kosses'e saldırdılar! Evlatlarımı kaçırdılar! Belli ki işlerini sağlama alırlar! Bizde öyle yapacağız!" diyerek tedbirli davranacaklarını söyler. Turgut Bey'in "Elimizde tek koz yok! Pusunun üzerine yürürüz" sözlerine Osman Bey kendinden emin şekilde "Göreceksin Turgut Bey! Geceye dahi kalmadan evlatlarım yanımda, Bilecik de mülküm olacak!" sözleriyle cevap verir.

Osman Bey eşleri Bala ve Malhun Hatun'la birlikte kurmaylarına planını anlatır. Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'i koz olarak kaçırdıklarını buna hamle olarak da Bilecik'e giden düğün konvoyuna baskın düzenleyip Yarhisar Tekfuru Baselius'la kızı Holofira koz olarak alacaklarını söyler. Osman Bey, Bala ve Malhun Hatun'la kaleye gideceğini belirterek kurmaylarından baskın sonrası Holofira'yı Kayı Obasına götürmelerini, Yarhisar Tekfuru Baselius ise Bilecek'e getirmelerini ister. Osman Bey'in oğullarını kurtarmak için ise en büyük kozu bir süre önce Bilecik Kalesi'ne sızdırdığı Gündüz Bey'in oğlu, yeğeni Aktemur olacaktır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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