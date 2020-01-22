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22.01.2020
Kuruluş Osman'da Osman ve Alpleri böyle kurtuldu!
"Osman da Edebali de ölecek!" Kuruluş Osman 7. bölümde Osman ve Alplerinin kurtuluş sahnesi geceye damga vurdu. Her hafta yeni bölümleriyle merak uyandıran Kuruluş Osman 7. bölüm izleyicilerden tam not aldı. Dizide bu hafta; Osman ve Edebali tuzağa düştü ancak kurtulmayı başardı. Bu durum obada da yepyeni gelişmelere yol açtı. Kuruluş Osman dizisinden en özel sahneleri ahaber.com.tr sayfalarından izleyebilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 7. bölüm izleme videoları...
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