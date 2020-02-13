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13.02.2020

Kuruluş Osman'da Moğol Balgay’ın gazabı Söğüt’ü ateşe attı!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın atv’de ekrana gelen 10’uncu bölümüne Moğollar’ın Söğüt baskını damga vurdu.

ATV ekranında yayınlanan dokuz bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yeni bölümünde beklenmedik gelişmelerle hayranlarını ekrana kilitledi!

Usta oyuncu Yurdaer Okur'un canlandırdığı Moğol komutanı Balgay, nökerleriyle birlikte Söğüt'ü basıp Türkleri kırmaya ant içti! Yeni bölümde, Alişar Bey'e gönderilen altınlara el koyan Osman'ın haberini alan Moğol komutanı Balgay, Söğüt'e geliyor ve tüm dengeleri değiştiriyor. Balgay'ın hamlesinin ardından Osman Bey şimdi Alişar, Sofia ve Yannis'le birlikte Moğollara karşı da mücadele etmek zorunda!

ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLETTİLER!

Zalim Moğol savaşçısı Balgay'ı, 'Kuruluş Osman' kadrosuna katılan usta oyuncu Yurdaer Okur canlandırdı. Yurdaer Okur'la birlikte, genç ve yetenekli oyuncular Burak Çelik ve Çağrı Şensoy da 'Kuruluş Osman' kadrosuna katılan yeni oyuncular oldu.

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