Kuruluş Osman 98. bölüm sezon finali fragmanı izle! Osman Bey: Devlet sizinle yaşayacak! Siz de devletle yaşayacaksınız

Kuruluş Osman 98. bölümüyle sezon finaline gümbür gümbür giriyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Aksiyon dolu sezon finaline Osman Bey'in “Devlet sizinle yaşayacak! Siz de devletle yaşayacaksınız!” sözleri çok konuşulacak. Diğer yandan yeni bölümde Osman Bey ve alplerine pusu kuruluyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de atv'de ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın sezon sonu finali 98. bölümünün merakla beklenen yeni fragmanı...

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