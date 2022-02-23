Kuruluş Osman 83. bölüm | Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaştı

Kuruluş Osman'ın 83. yeni bölümünde Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaştı. Osman Bey ağabeyine sitemde bulunurken son bir fırsat verdi. İşte yeni bölüme damga vuran o anlar...

Geyhatu'ya söz verdiği alpları götürürken Gündüz Bey'in karşısına dikilen Osman Bey yay kirişini Gündüz Bey'in boynuna geçilecekken Şeyh Edebali'nin "Gündüz'ü gaflet uykusundan uyandıracak pusat, belindeki kılıç değildir Osman Bey! Yüreğindeki merhamettir. Affetmektir." nasihati gözlerinin önüne geldi. Osman Bey "Ölüm bir gün herkesi bulacak Gündüz Bey! Amma bugün soluğunu kesmeyeceğim! Rabbime yakarasın! Seni evvel o affetsin! Kalk imdi!" diyerek ağabeyini af ederken ölümü kabullenen Gündüz Bey "Kirli bir tezgahın içine düştüm gardaşım! İyi iş ettiğimi sanır iken zalimin eline maşa oldum! Dua eder idim Osman! Bir hal olsa da, varmak nasip olmasa diye. Kabul oldu! Geyhatu'ya söz verdim. Söğüt'ü, dergahı hatta obayı yakacaktı. Yakmasın deyi…" sözleri Osman Bey'i öfkelendirdi.

Gündüz Bey'in niyetiyle davranışının örtüşmediğini söyleyen Osman Bey, "Cezanı vakti gelende keseceğim Gündüz Bey! Amma imdilik benim sözümden çıkmayacaksın! Ne der isem onu yapacaksın" diyerek Gündüz Bey'e bir fırsat daha verdi. Gündüz Bey üzerinden, Geyhatu'ya oyun kurmak isteyen Osman Bey "Aklından çıkarma, kimse bilmeyecek! Vezir ve Geyhatu'ya obanın Bey'i hala senmişsin gibi gözükeceksin! Seni bu gaflet çukuruna sürükleyenlerin, boynuna yağlı urganı geçireceğim! Geyhatu'yu benim inime getireceksin! Ben de onu bir kurt gibi boğazlayacağım! İmdi onun yanına varasın ki vaziyeti anlamasın!" diyerek Gündüz Bey'e buyruğunu verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 83'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.