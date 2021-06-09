Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Togay infaz edildi!

Kuruluş Osman'ın 62. yeni bölümü nefesleri kesti. Heyecanla takip edilen 62. yeni bölümde Bamsı Bey’i şehit eden Togay’ı ele geçiren Osman Bey, Togay ve sağ kolu Camuha’nın cezasını bizzat kesti. İşte geceye damga vuran o sahne...

Turhan Alp'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

Osman Bey, Söğüt meydanında toplanan kalabalığa şu sözlerle seslendi ve Şeyh Edebalı'ya sodu: "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" Şeyh Edebalı'nın cevabı "Bakara suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır" oldu.

Bunun üzerine Osman Bey, Togay'a son sözlerini sordu. Togay, Osman Bey'in önünde diz çökerek şu sözleri söyledi: "Bu topraklara babamın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neslini kurutmaya… Tengri Dağı'ndan çıkan Gökbörü'nın önünde dizlerimin üstündeyim. Senden af dilemek için mi? Değil… Cengiz Han'ın yiğit kurtlarını, ruhlardan güç alan nice noyanı içindeki kutla dize getiren Gökbörü'ye duyduğum saygıdan. Seninle ilk karşılaşmamızda, beni mavi göğün altında parça parça edeceğini söylemiştin. Sözünde durasın Gökbörü. Geyhatu'nun avcı köpeği Togay'ı yendin. Dişlerinle, sürüne olan bağlılığınla beni alt ettin. Neslinin çıkıp geldiğin Tengri Dağı'nın adaletini yerine getiresin…"

Osman Bey, infazı gerçekleştirmek için hamle edecekken, Cerkutay, Bamsı Bey'in çifte kılıçlarını getirerek "Bamsı beyimin bana emanetleri. Nicedir vaktini beklerlerdi beyim…" dedi.

Bunun üzerine Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Osman Bey, infazın ardından ahaliye şu sözlerle seslendi: "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey… Canınıza, ekmeğinize, törenize, hangi dinden, hangi soydan gelirseniz gelin, tasallut edenlere hak ettiğini verdi. Düşmanlarımız ister cümle cihanla ittifak edip üzerimize gelsinler, ister türlü fitneyle kahpelikle bizi sırtımızdan vursunlar. Bu topraklar, üzerinde kardeşçe yaşayanlar oldukça, benim neslim var oldukça adalet ile ihya olacaktır. Ne Moğol'un, ne Bizans'ın gücü aksini galip kılmaya yetmeyecektir."