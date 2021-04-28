Kuruluş Osman 56. yeni bölüm | Kayı obası, Savcı Bey'e böyle veda etti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 56’ncı bölümünde, Savcı Bey’in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası’nda matem havası vardı. Kayı obası, Savcı Bey'e böyle veda etti.

Savcı Bey'in naaşının obaya getirilmesiyle başta eşi Lena Hatun olmak üzere Kayı ahalisi büyük hüzne boğuldu. Savcı Bey'in naaşı bey otağına konulmasının ardından, Kayı beyleri, hatunları ve Şeyh Edebalı bir araya geldi.

Osman Bey, ağabeyine "Benim âlim ve fâzıl ağabeyim! Ben şahidim ki sen benimle mücadele ettiğinde bile kendi nefsin için değil obanın selameti için mücadele ettin. Ben bey olduktan sonra da, canınla başınla yanımda didinip cihada gittin. Ne oğlun şehit olduğunda ne de arzuna uyamadığımda en ufak bir sitemde dahi bulunmadın. Ben senden razıyım! Rabbim de razı olsun inşallah!" sözleri ile veda etti.

Bamsı Bey ise Savcı Bey'in ardından "Kayı beyleri elleri pusat tuttuğu gün gazi olurlar, öldükleri gün de şehit! Türk'ün ikbalini omuzlamış aslanların kaderi işte budur! Savcı Bey de bir Kayı beyiydi. Şerefiyle yaşadı, şehadetiyle öldü" sözlerini söyledi.

Beylerin veda sözlerinin ardından Şeyh Edebalı, Lena Hatun'a seslenerek "Oğlun ve kocan cennette buluştular kızım! Sen ise İslam'la müşerref olmuş, geçmiş günahları bağışlanmış bir müminesin. Bir gün sen de onlara katılacaksın. Müjdeler olsun ki Cenab-ı Hakk sizi cennetinde toplamaktadır. Dünya hayatı kısadır kızım. Aslolan ahirettir. Ebedi hayatı kazananlar kaybetmiş olamaz" şeklinde konuştu. Şeyh Edebalı'nın bu sözleri büyük üzüntü yaşayan Lena Hatun'un yüreğini bir nebze hafifletti.