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Kuruluş Osman 50. yeni bölüm | Nikola'nın hedefi Söğüt!

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Giriş: 17.03.2021 22:18
‘Kuruluş Osman’ın 50. yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Yeni bölümde imparatorla görüşmek üzere Konstantiniyye’ye giden Nikola, uç bölgesine çok farklı döndü ve Söğüt'ü hedef belirledi. Kuruluş Osman 50. yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de... Flatyos'un intikamını almak için yanıp tutuşan Nikola, imparatordan aldığı ilave kuvvetlerle birlikte İnegöl'e döndü. Saçlarını kazıtan ve Flatyos'un onuruna onun dövmesini yaptıran Nikola, savaş yeminini vurgular biçimde Roma gladyatörlerinin kostümünü giydi.

İnegöl'e döner dönmez Helen ve Yarhisar Tekfuru Yorgo ile buluşan Nikola, "Ölmeye hazır ol Yorgo! Son bir darbe için bütün tekfurlar askerleriyle hazır olacak. Osman'ın bel kemiğini kırmak için Söğüt'ü alacağız…" sözleriyle planını açıkladı.

Yogro'nun itirazına "Osman beyleri topladı. Niyeti İnegöl'ü almak. İnegöl düşerse, niye yaşayacaksın Yorgo? Kalelerinizde, Türklerin arasında yaban otu gibi kalacaksınız. Bunu ister misin?" diyerek cevap veren Nikola, "Osman, İnegöl'ü kuşatmak için hazırlık yaparken, biz onu Söğüt'te vuracağız. İmparator emrime verdiği güçlü bir ordu gönderiyor. Başında Osman'ın öldürdüğü tekfurun kardeşi Kalonoz olacak" diyerek yeni kuvvetlerin müjdesini verdi.

Osman Bey'e karşı Moğollarla işbirliği yapması gerektiğini bilen Nikola, Helen'e ise "Geyhatu'nun avcı köpeği Kara Şaman Togay ile tanışmamın zamanı geldi" diyerek ittifak için ilk adımı attı ve Togay'ı İnegöl'e çağırttı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 50'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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