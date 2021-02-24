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Kuruluş Osman 47. yeni bölüm | Osman Bey büyük savaşa böyle hazırlandı

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Giriş: 24.02.2021 22:20
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 47. yeni bölümü nefesleri kesti. Kuruluş Osman'ın 47. yeni bölümünde Bizans ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan Osman Bey, büyük savaş öncesi her adımını planlamayı ihmal etmedi. Kuruluş Osman 47. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de... Nikola'nın Konstantinopolis'e gideceği istihbaratını alan Osman Bey, Bizans güçlerine baskın vermek için harekete geçti. Operasyonu titizlikle planlayan Osman Bey, Kayı beylerini otağında toplayarak görev dağılımı yaptı.

"Gayrı bize durmak haramdır. Kefere başını nerede gösterirse orada ezeceğiz" diyen Osman Bey, "Yol boyunca tedbir alacaktır. Askerlerini saklayacak, pusu kurmamızı bekleyecektir. Beklemediği bir yerde saldıracağız! Alpları geceden yaya sevk edeceğim" dedi.

Gündüz Bey ve Dündar Bey'i obayı korumakla görevlendirilen Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'in "Emrin başım üstüne lakin beni alp başı seçtin. Bundan pişman mısın yoksa?" sorusunu "Ben seferdeyken Alpların başı da benim demektir. Senin kalmanı isterim zira obamız tehdit altındadır! Sen de emmi! Sen ve ağabeyim... Obada kalacaksınız ve ne olursa olsun ayrılmayacaksınız. Bir daha da otağıma benden habersiz hiç kimseyi sokmayacaksınız" sözleriyle yanıtladı.

Osman Bey, Bamsı Bey'e harekat hakkındaki fikrini sordu. Bamsı Bey'in "Pusu atacağımızı bilirlerse, kalabalık olacaklardır. Çok şehidimiz olacak Osman Bey! İş ne kadar uzarsa o kadar tehlikeli" uyarısına ise "Büyük gazadır. Herkes ona göre davranacak" sözleriyle yanıt verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 47'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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