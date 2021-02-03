- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Kuruluş Osman 44. yeni bölüm | Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri aldı
Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.
Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.
Osman Bey'in Kulucahisar'ı vermeden Bayhoca'yı kurtarmasına Nikola'nın tepkisi ne olacak?
Göktuğ ve Targun'un asıl hedefi ne? Kulucahisar'ı ele geçirmeyi başaramayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.