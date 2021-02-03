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Kuruluş Osman 44. yeni bölüm | Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri aldı

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Giriş: 03.02.2021 23:49
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 44.bölümünde, Osman Bey’in yeğeni Bayhoca’yı Nikola’nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi’ni Nikola’ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti! İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne damga vuran sahne... Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.

Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.

Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.

Osman Bey'in Kulucahisar'ı vermeden Bayhoca'yı kurtarmasına Nikola'nın tepkisi ne olacak?

Göktuğ ve Targun'un asıl hedefi ne? Kulucahisar'ı ele geçirmeyi başaramayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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