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Kuruluş Osman 43. yeni bölüm | Nikola, Haçlı ittifakını kuruyor

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Giriş: 27.01.2021 22:36
Güncelleme:27.01.2021 22:37
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 43. yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 43. yeni bölümünde Nikola, tekfurları bir araya toplayarak Haçlı ittifakını kurmaya başladı. Kuruluş Osman 43. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 43'nci bölümünde, imparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tek yetkili ilan edilen Nikola, savaş hazırlıklarını başlatırken tekfurları İnegöl'de toplantıya çağırdı.

Tekfurlara Türkleri bölgeden atma planını açıklayan Nikola, ticaret yollarının kapatılacağını açıklarken; "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız… Ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum…" diyerek göz dağı verdi.

Tekfur Antandros'un "Bunun ardından neyin geleceği belli. Savaş" sözlerine "Sadece savaş değil… Kan, gözyaşı ve ganimet… Elde ettiğiniz tüm ganimet imparatorluk vergisi olmaksızın sizlerin olacak…" diyerek tekfurlara ganimet vadeden Nikola, "Her bir koldan durmaksızın saldıracaksınız… Osman, nefes alamaz hale gelecek! Siz kalelerinizin kapısını kapatın. Gerisi benim işim. Bu toprakların görmediği kadar büyük bir orduyla yanınızda olacağım. Sadece İmparatorluk ordusuyla değil, Kumanlardan, Moğollardan, Alanlardan oluşan bir güçle balyoz gibi ineceğim Türklerin tepesine…" sözleriyle Osman Bey'e karşı kuracağı devasa ordunun haberini verdi.

Bölge tekfurlarını bir araya getiren Nikola, Osman Bey'e karşı zafer kazanmak için ne yapacak? Tekfurlar Nikola'nın taleplerine nasıl yanıt verecek? Nikola, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Osman Bey, Bizans'ın birleşik kuvvetlerine nasıl karşı duracak?

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