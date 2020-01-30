Batur'un yardımına Osman Bey yetişiyor! - Kuruluş Osman 8. bölüm izle!

Kuruluş Osman 8. bölüm izleyicisiyle buluştu. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölüm merak uyandıran sahnelerle ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Bala Hatun'un Osman Bey'le görüşmesine Edebalı karşı çıktı. Alişar tarafını seçerken, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey sevdiği kadın olan Bala Hatun'a söz verdi. Obada olanların ortaya çıkmasının ardından Osman Bey Kalanoz'un planını bozdu. İşte, Kuruluş Osman 8. bölümde yaşananlar ve özel sahneler!