09 Aralık 2021, Perşembe
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Kuruluş Osman 75. yeni bölüm fragmanı izle! “Burada Bey de benim! Devlet de benim!”
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 75. yeni bölüm fragmanında “Burada Bey de benim! Devlet de benim!” sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 75. yeni bölüm fragmanı izle...