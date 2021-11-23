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Kuruluş Osman 72. bölüm 2. fragmanı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 23.11.2021 12:49
atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 24 Kasım 2021'de atv'de ekranlara gelecek olan dizinin fragmanına "Ey Rabbim… Sen evlatlarımı almak için bana güç ver!’" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 72. yeni bölüm 2. tanıtımı...

Osman Bey'in korkusuz hamlesi

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Nikola, Mari ile evlenmek istiyor

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey kaleden nasıl çıkacak?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

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