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Kuruluş Osman 46. yeni bölüm son fragman! Malhun Hatun geliyor

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Giriş: 15.02.2021 22:18
Yeni sezonla birlikte reyting rekorları kıran ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni fragmanında Malhun Hatun'un ilk kez izleyici karşısına çıkacağı anlaşılıyor. İşte Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm son fragmanı...

Dizinin 46'ncı bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun da ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı izle!
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