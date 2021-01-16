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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 16.01.2021 22:14
Güncelleme:16.01.2021 22:15
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölüm fragmanında "Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!" sözleri dikkat çekerken, Osman Bey, Bala Hatun'a babasının vasiyeti üzerine ikinci evliliğini yapacağını söyledi. Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle...
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