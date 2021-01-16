ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölüm fragmanında "Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!" sözleri dikkat çekerken, Osman Bey, Bala Hatun'a babasının vasiyeti üzerine ikinci evliliğini yapacağını söyledi. Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle...