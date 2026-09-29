MHK'ye operasyon! Gündoğdu ve 6 üye gözaltında: Atama ve puanlamalar mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada hakem klasmanları, atamalar ve sınav süreçlerine ilişkin iddialar da inceleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, gelişmeleri aktardı.