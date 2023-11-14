Kuruluş Osman 136. bölüm 2. fragmanı izle | “Bundan gayrı Moğol ile de Haçlı ile de savaş halindeyiz!”

Kuruluş Osman 136. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Bundan gayrı Moğol ile de Haçlı ile de savaş halindeyiz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 136. bölüm 2. fragmanı...

Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir? Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar. Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır? Saadet Hatun, Holofira'ya "Keşke benim gelinim olsan" der. Holofira, Saadet'in bu sözüne nasıl karşılık verecektir?

Saadet Hatun, Gonca Hatun'u işlemeye devam eder. Gonca Hatun, Alaeddin'i Yakup Bey'e bağlayan düğüm olacaktır. Gonca Hatun, annesinin dediğini yapacak mıdır? Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Yakup Bey fütühat yapacaktır. Kayı ve Germiyan birlikte harekete edecektir. Bunun için ordu hazırlanır. Fakat ordunun başına da oğlu Mehmet Bey'i koyar. Bu durum Orhan Bey tarafından nasıl karşılanacaktır? Osman Bey'lerin sığındıkları mağaraya yaklaşmakta olanlar vardır. Osman Bey'leri mağarada bekleyen tehlike nedir?

Fütühata çıkan Mehmet Bey ve Orhan arasındaki gerilim devam eder. Mehmet Bey, Sancaksızlar'a Orhan'ı öldürme emri verir. Fakat hiç umulmadık bir şey olur. Orhan ve Mehmet'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?